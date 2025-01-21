Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Что далеко ходить, замов Шойгу арестовали, а сам Шойгу вроде и ни при чём... Ничего не напоминает?Охота на Чубайса:...
  • Геннадий Сытник
    Саня, российский народ не в Москве живет, так что не суди по себе и не расписывайся за всех.Ничего личного: л...
  • Геннадий Сытник
    Херово учат. Бомбы сбросил СССР. Это они знают.Ничего личного: л...

«Какая зараза Хмыренку на Хмыря накапала?»: от украинского беженца в ФРГ потребовали продать авто и жить на свои, а не пособие

«Какая зараза Хмыренку на Хмыря накапала?»: от украинского беженца в ФРГ потребовали продать авто и жить на свои, а не пособие

БлокнотРУ Настоящий «крик души» записал беженец из Украины, живущий в Германии. А душа «кричала» из-за того, что жил себе припеваючи, но власти узнали, что у неработающего украинца два автомобиля, тогда как мужчина получает пособие как беженец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Теперь придется хохлам менять лозунг &quot;Мы це Европа&quot; на лозунг &quot;Мы це Америка&quot;. И мечтать о том, как они станут 52 или 53 ( ну хоть каким-нибудь) штатом США. И свято в это верить.
Ответить
8 час.
Fialka
вас бы всех заложить ,привыкли врать и на холяву жить
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх