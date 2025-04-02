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Еврокомиссия оштрафовала автогигантов на 458 млн евро за сговор в утилизации

Европейская комиссия наложила штрафные санкции на 15 автомобильных компаний и ACEA в размере 458 миллионов евро за то, что с 2002 по 2017 год они вступили в сговор с целью не платить автопереработчикам и скрывать информацию о переработке и использовании материалов, полученных из утилизированных автомобилей.

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