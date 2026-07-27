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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян начал подготовку к следующему бою

Чемпион UFC Петр Ян приступил к тренировкам после операции на спине. Ян выложил в соцсети видео из спортзала и сказал: «Мы начали потихонечку.

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