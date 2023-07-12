Высокая температура в четырех федеральных округах может привести к деформации железнодорожных путей, предупредили в ВНИИ ГОЧС МЧС России.
В МЧС прогнозируют сгибание рельсов из-за аномальной жары
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дебилы, бля! Тепловые зазоры оставляют в местах стыка рельсов и именно на этих зазорах "стучат" колёса вагонов. Никогда такого не было и вот опять!
Ответить
16 час.
Владимир Афанасьев
долбаёбы, они незнают, что они долбаёбы, потому что, они долбаёбы.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии