Царьград

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В МЧС прогнозируют сгибание рельсов из-за аномальной жары

В МЧС прогнозируют сгибание рельсов из-за аномальной жары

Высокая температура в четырех федеральных округах может привести к деформации железнодорожных путей, предупредили в ВНИИ ГОЧС МЧС России.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дебилы, бля! Тепловые зазоры оставляют в местах стыка рельсов и именно на этих зазорах &quot;стучат&quot; колёса вагонов. Никогда такого не было и вот опять!
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16 час.
Владимир Афанасьев
долбаёбы, они незнают, что они долбаёбы, потому что, они долбаёбы.
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14 час.

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