В ходе бытовой ссоры на почве ревности хозяин дома набросился на гостя

В Железнодорожный районный суд Симферополя направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство знакомого.
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