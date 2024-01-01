В Москве ликвидировали пожар в двухэтажном ангаре на площади 800 кв. м

На западе столицы ликвидирован пожар в двухэтажном ангаре, площадь возгорания составила 800 кв. м. Об этом ночью 1 января сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве, «Известия» побывали на месте происшествия.
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