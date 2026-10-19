Элизабет Абраамян принесла России первое в истории золото чемпионата Европы по настольному теннису СпортпрессаВ словенской Любляне завершился чемпионат Европы по настольному теннису, который стал историческим для российского спорта.
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