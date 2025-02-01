В РФ с 5 февраля заработает режим высылки незаконных мигрантов

Об этом напомнил председатель Госдумы Володин.duma.gov.ruВ России с 5 февраля заработает режим высылки незаконных мигрантов, напомнил 1 февраля в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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