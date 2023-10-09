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  • sozopolpiter воробьев
    а что не так? вы хотели хреново работать, пить на работе, прогуливать и получать бесплатное жильё и премии?Ужасной, или прек...
  • Antanas
    Красиво получается.Советским РПГ-7 бьет жидов.А продрет жид Зеленский.👍👍👍👍👍.Боевики ХАМАС ата...
  • Владимир Барышев
    Это палестинцы с ХАМАС и Хезболлой объявили войну оборзевшему Израилю а евреи со всеми своими спецслужбами просрали н...Израиль объявил в...

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