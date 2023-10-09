Пикет в Варшаве."Украины, не уезжайте, нам нужны уборщики и проститутки".Скоро выборы.
Пикет в Варшаеве
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C Д
ВаршаЕВЕ
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Пикет в Варшаве."Украины, не уезжайте, нам нужны уборщики и проститутки".Скоро выборы.
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