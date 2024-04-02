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Фейков нет. Только достоверные новости

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  • Владимир Елкин
    Провокационная статья, хотя факты имеют место быть! Именно конфликта между Россией и Турцией жаждет англо-саксонская ...Эта ошибка дорого...
  • Геннадий
    ...ложь, пиздёж и провокация... эта херь сродни той, будто бы во время гражданской в Таджикистане изнасиловали 200 ты...Родня террориста ...
  • Геннадий
    👍‼️✊Родня террориста ...

Голубчик, учи русский, пожалуйста...

Голубчик, учи русский, пожалуйста...

".скоро русская армия на нашиx улицаx будет раздавать гуманитарную помощь. Учи русский, внучек, пожалуйста, чтобы  в самый суровый момент жизни не остаться голодным, и суметь попросить у русскиx немного супа.

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