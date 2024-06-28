Политик Иванишвили пообещал 10 млн евро сборной Грузии за победу над Испанией

Футболистам сборной Грузии передадут 10 миллионов евро в случае победы над спортсменами из Испании. С таким заявлением выступил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщил Первый канал национального телевидения.
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