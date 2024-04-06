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Путин запретил судимым за педофилию посещать места для детей

Путин запретил судимым за педофилию посещать места для детей

Глава государства подписал соответствующий закон. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на посещение судимыми за педофилию детских образовательных организаций, игровых и спортивных площадок.

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