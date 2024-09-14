Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработиков вырастут на 5% с 1 октября

С 1 октября государство проиндексирует на 5,1% зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств.
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