Традиции и обряды празднования икон Божией Матери Писидийской и Неопалимой Купины, 16 и 17 сентября

ГЛАВНАЯ / РАЗНОЕ МОСКВА, 14:10, 15 СЕН 2024, РЕДАКЦИЯ FTIMES.RU, АВТОР ЕЛЕНА ГАЛИЦКАЯ. 16 и 17 сентября в православной традиции отмечаются праздники икон Божией Матери Писидийской, Неопалимой Купины и святой Домны.
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