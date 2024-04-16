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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как женское счастье мешает мужскому

Как женское счастье мешает мужскому

Недавно прочитала душещипательную статью про то, как женское счастье мешает мужскому. Казалось бы что плохого в том, если женщина счастлива? Однако там мужчина уверен, что если счастлива женщина, то обязательно за его счёт, а он бедный и несчастный.

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