Недавно прочитала душещипательную статью про то, как женское счастье мешает мужскому. Казалось бы что плохого в том, если женщина счастлива? Однако там мужчина уверен, что если счастлива женщина, то обязательно за его счёт, а он бедный и несчастный.
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