При крушении самолета Falcon в Афганистане выжило 4 россиянина: еще 6 историй чудесного спасения в авиакатастрофах

И пять правил, которые повысят шансы уцелеть Кадр из фильма «Одна»Авиаперевозки называют одним из самых безопасных видов транспорта, но в случае аварии, столкновения или разгерметизации шансов на выживание практически нет.
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