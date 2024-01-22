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При крушении самолета Falcon в Афганистане выжило 4 россиянина: еще 6 историй чудесного спасения в авиакатастрофах

При крушении самолета Falcon в Афганистане выжило 4 россиянина: еще 6 историй чудесного спасения в авиакатастрофах

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