Жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме

Потенциал туров в Мьянму представили сегодня туркомпаниям региона. «Сегодня мы презентовали нашим туроператорам возможности организации туров в Республику Союз Мьянма с прямыми перелетами из Новосибирска.
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