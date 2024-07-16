Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Результаты тестирования будут доступны в разделе «Портфолио учащегося» В Москве девятиклассники и их родители теперь могут получить доступ к результатам профориентационного тестирования и индивидуальным рекомендациям по выбору колледжа через Московскую электронную школу (МЭШ).