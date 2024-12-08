Предупредительный выстрел Трампа в сторону любителей дедолларизации экономики

Трамп назначил Скотта Бессента на пост главы Казначейства для разработки политики поддержки доллара. Бессент, ранее участвовавший в крупных валютных операциях, изучает исторические соглашения, такие как Плаза и Луврские аккорды, для применения опыта к текущим задачам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии