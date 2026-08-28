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Мы соседи по планете

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Рыбий жир в СССР: история целебного продукта от его триумфа и до полного запрета

Рыбий жир в СССР: история целебного продукта от его триумфа и до полного запрета

Те, кто застал советскую эпоху, хорошо помнят настоящий культ рыбьего жира, процветавший в стране. Его давали детям в дошкольных учреждениях и дома, а также активно рекламировали на информационных стендах в поликлиниках и школах.

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