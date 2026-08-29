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Регионы России

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Игорь Федотов поддержал отмену пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»

Игорь Федотов поддержал отмену пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»

Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче российского чемпионата между «Ростовом» и «Краснодаром», закончившемся со счётом 0:1.

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