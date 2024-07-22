В Кремле прокомментировали выход Джо Байдена из президентской гонки

По словам Дмитрий Пескова, приоритет России — достижение целей СВО Для России предпочтительнее предсказуемый кандидат в президенты США в лице Джо Байдена, но до выборов еще четыре месяца, многое может поменяться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии