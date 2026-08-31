Более 62 тысяч калужан 1 сентября начнут новый учебный год

В Калуге завершилась подготовка образовательных учреждений к 1 сентября. Специалисты проверили 105 объектов: 48 школ, 55 детских садов и два учреждения дополнительного образования.
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