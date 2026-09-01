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Несекретные материалы

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Идёт бой в Киеве между СБУ и ГУР

Стрельба гремит в районе ул. Юрия Шумского 10.Боевики военной разведки (ГУР ВСУ) выехали на адрес для задержания сотрудников Службы безопасности Украины.

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