Идёт бой в Киеве между СБУ и ГУР

Стрельба гремит в районе ул. Юрия Шумского 10.Боевики военной разведки (ГУР ВСУ) выехали на адрес для задержания сотрудников Службы безопасности Украины.
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