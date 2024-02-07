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Эксперт назвала плюсы и минусы домашнего обучения

Эксперт назвала плюсы и минусы домашнего обучения

Российское законодательство позволяет выбрать практически любую форму обучения, в том числе на дому. Такой выбор, по словам старшего контент-продюсера онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александры Калининой, сделали почти 50 тыс.

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