Татьяна Монтян: Америка перестала гадить в головы постсоветским гражданам

Почему «Национальный фонд за демократию» прекращает финансирование проектов? Как американские спецслужбы использовали NEDM для влияния по всему миру? Какие последствия прекращения финансирования проектов NEDM могут повлечь для постсоветского пространства? Американский «Национальный фонд за демократию» (NEDM) сообщил, что «впервые за 40 лет» прекращает финансирование спонсируемых им проектов из-за того ,что лишился доступа к денежным средствам, «ранее одобренных Конгрессом».