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Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» под вопросом из-за реакции Криштиану на вылет из Лиги чемпионов Азии и поражение от «Аль-Иттихада» (Marca)

Новый контракт Роналду с «Аль-Насром» под вопросом из-за реакции Криштиану на вылет из Лиги чемпионов Азии и поражение от «Аль-Иттихада» (Marca)

Руководству саудовского клуба не понравилась негативная реакция 40-летнего форварда на вылет из Лиги чемпионов Азии и поражение от «Аль-Иттихада» (2:3), сообщает Marca.

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