Политика как он...
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Политика как она есть

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В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон прокомментировала покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии, назвав эти инциденты атаками на демократию.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Что интересно: покушения совершены на противников &quot;линии демократов&quot;, т.е. самими демократами! Трамп - противник демократов на выборах, Фицо - тоже противник линии евро - демократов! А вот на самих &quot;демократов&quot; почему-то покушений и нет! Удивительная у них &quot;логика&quot;! Сейчас поговаривают об очереди Орбана...
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