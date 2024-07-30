Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон прокомментировала покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии, назвав эти инциденты атаками на демократию.
В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию
Комментарии
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Владимир Самборский
Что интересно: покушения совершены на противников "линии демократов", т.е. самими демократами! Трамп - противник демократов на выборах, Фицо - тоже противник линии евро - демократов! А вот на самих "демократов" почему-то покушений и нет! Удивительная у них "логика"! Сейчас поговаривают об очереди Орбана...
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