В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

Владимир Самборский

Что интересно: покушения совершены на противников "линии демократов", т.е. самими демократами! Трамп - противник демократов на выборах, Фицо - тоже противник линии евро - демократов! А вот на самих "демократов" почему-то покушений и нет! Удивительная у них "логика"! Сейчас поговаривают об очереди Орбана...