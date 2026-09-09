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Татар-информ

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Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией

Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией

Россия в ближайшее время может заключить соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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