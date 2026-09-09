Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией

Россия в ближайшее время может заключить соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.