Боевики ВСУ намереваются удерживать крупный логистический центр Сумской области. «Противник продолжает возводить инженерные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона.
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