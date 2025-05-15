Подготовка ярмарок к летнему сезону завершилась в городе

Каждый год перед началом лета на московских ярмарках проходят подготовительные мероприятия. Даже если летом будет жарко, горожане смогут купить здесь только свежие продукты, а посетители ярмарок будут чувствовать себя комфортно.
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