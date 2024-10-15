Певец из Ростова Gariko закрасил оскорбляющее Россию граффити в Тбилиси

Вместо надписи он нарисовал триколор.Исполнитель из Ростова-на-Дону Гарегин Мовсисян, выступающий под псевдонимом Gariko, находился в Тбилиси, когда обратил внимание на нецензурную надпись на стене одного из домов, оскорбляющую Россию.