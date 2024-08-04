Вы хоть теперь поняли, КТО это?

Иван Агеев А что он нового сказал? Все хохлы так думают и говорят. Потом они начинают "боротьбу за правду", читай - за собственные шкурные интересы, в итоге имеем то, что имеем. Не может быть чирей на теле плохим или хорошим, его однозначно не должно быть! Чем сейчас на СВО и занимаются.

Olegus «Только дурак в своей жизни не меняет мнения». Конфуций