Вы хоть теперь поняли, КТО это?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Иван Агеев
А что он нового сказал? Все хохлы так думают и говорят. Потом они начинают &quot;боротьбу за правду&quot;, читай - за собственные шкурные интересы, в итоге имеем то, что имеем. Не может быть чирей на теле плохим или хорошим, его однозначно не должно быть! Чем сейчас на СВО и занимаются.
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5 час.
Olegus
«Только дурак в своей жизни не меняет мнения». Конфуций
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4 час.
ШКИПЕР
«  Вообще, это какой то лютый позор, когда на первом канале о ходе СВО постоянно говорит „эксперт„ который ни в какой армии не служил, и образования профильного не имеет, и не историк (экономист, военный), а какой то непонятный товарищ, чья единственная заслуга в том, что он щирый украинец - майдановец, который вдруг стал «русским патриотом» »
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3 час.

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