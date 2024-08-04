В развитие темы «Юрка все ближе к провалу…». Позывной «Кацман»: Сейчас, наверное, только ленивый не пнул Сумчатого Юру за его поздравление, не будем повторяться в целом – всё на картинках видно.
Вы хоть теперь поняли, КТО это?
Комментарии
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Иван Агеев
А что он нового сказал? Все хохлы так думают и говорят. Потом они начинают "боротьбу за правду", читай - за собственные шкурные интересы, в итоге имеем то, что имеем. Не может быть чирей на теле плохим или хорошим, его однозначно не должно быть! Чем сейчас на СВО и занимаются.
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5 час.
Olegus
«Только дурак в своей жизни не меняет мнения». Конфуций
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4 час.
ШКИПЕР
« Вообще, это какой то лютый позор, когда на первом канале о ходе СВО постоянно говорит „эксперт„ который ни в какой армии не служил, и образования профильного не имеет, и не историк (экономист, военный), а какой то непонятный товарищ, чья единственная заслуга в том, что он щирый украинец - майдановец, который вдруг стал «русским патриотом» »
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3 час.
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