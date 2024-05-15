Опубликованы снимки модуля Axiom Space для космической станции

Модуль Axiom Space для космической станции / © Cleo Abram Также Клео Абрам протестировала прототип скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), полноценная версия которого будет использоваться для следующей высадки на Луну в рамках миссии «Артемида III».
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