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На выезде из Академического скопилась огромная пробка из-за ДТП

На выезде из Академического скопилась огромная пробка из-за ДТП

На выезде из Академического района произошла авария, скопилась большая пробка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось практически на перекрестке улиц Амундсена и академика Вонсовского.

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