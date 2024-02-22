Путин: в России начался серийный выпуск гиперзвуковых ракет "Циркон"

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ В России началось серийное производство первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон", сообщил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.
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