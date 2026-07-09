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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аканджи о матче с Аргентиной: «Швейцария может соперничать с кем угодно. Мы намерены выложиться по максимуму, чтобы выйти в полуфинал»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

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