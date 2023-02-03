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«Клипперс» пытаются обменять Джона Уолла

«Клипперс» активно ищут варианты обмена разыгрывающего Джона Уолла (32 года, 191 см). Клуб рассматривает возможность выкупа контракта, если обмен не состоится.

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