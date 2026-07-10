Крупный пожар в торговом центре "ТераБит" в подмосковном Красногорске. По данным Mash, полыхает крыша на площади 200 квадратных метров.
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Крупный пожар в торговом центре "ТераБит" в подмосковном Красногорске. По данным Mash, полыхает крыша на площади 200 квадратных метров.
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