Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев

Полтора года жители города ждали, когда запустят движение по путепроводу. И вот это наконец-то произошло Как открывали мост на Новом рынке в Барнауле/Фото: Екатерина Смолихина Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции прошла в четверг, 30 ноября.
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