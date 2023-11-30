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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев

Почти День города! Как на открытие моста пришли сотни довольных барнаульцев

Полтора года жители города ждали, когда запустят движение по путепроводу. И вот это наконец-то произошло Как открывали мост на Новом рынке в Барнауле/Фото: Екатерина Смолихина Торжественное открытие моста на Новом рынке в Барнауле после реконструкции прошла в четверг, 30 ноября.

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