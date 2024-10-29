Увидела список вещей, о которых сожалеют мужчины, вступившие в брак.
10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вступая в брак, я не знал, что меня ждёт. Думал, что будет любовь, согласие, доброе отношение ко мне. Но практически ничего этого за 40 лет не увидел - ни любви, ни доброго слова. А ведь всё старался дома делать, работал на трёх порой работах, нёс деньги в дом, покупал вещи жене. Но ни разу даже спасибо не услышал.
Ответить
11 час.
Karmadon
Мне повезло с женой. Насколько ей со мной - не знаю. А вам?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии