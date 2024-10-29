10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак

Владимир Алтайцев

Вступая в брак, я не знал, что меня ждёт. Думал, что будет любовь, согласие, доброе отношение ко мне. Но практически ничего этого за 40 лет не увидел - ни любви, ни доброго слова. А ведь всё старался дома делать, работал на трёх порой работах, нёс деньги в дом, покупал вещи жене. Но ни разу даже спасибо не услышал.