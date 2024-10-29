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    Вступая  в брак, я  не  знал, что меня  ждёт. Думал, что  будет любовь, согласие, доброе отношение ко мне. Но  практи...10 вещей, о котор...
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10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак

10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак

Увидела список вещей, о которых сожалеют мужчины, вступившие в брак.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вступая  в брак, я  не  знал, что меня  ждёт. Думал, что  будет любовь, согласие, доброе отношение ко мне. Но  практически ничего  этого за  40 лет не увидел - ни любви, ни  доброго слова. А ведь всё  старался  дома  делать, работал на  трёх порой  работах, нёс  деньги в дом, покупал вещи  жене. Но ни разу  даже спасибо  не услышал.
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11 час.
Karmadon
Мне повезло с женой. Насколько ей со мной - не знаю. А вам?
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6 час.

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