Военкоры сообщили о попытке прорыва ДРГ в двух областях РФ

Бой в Курской области продолжается, есть раненые.фото: t.me/gubernator_46/--> Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорвать оборону в Белгородской и Курской областях, сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.