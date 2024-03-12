Военкоры сообщили о попытке прорыва ДРГ в двух областях РФ

Бой в Курской области продолжается, есть раненые.фото: t.me/gubernator_46/--> Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорвать оборону в Белгородской и Курской областях, сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии