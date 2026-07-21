Путин возглавит российскую делегацию в Китай на саммит АТЭС

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре в Китае, возглавит президент России Владимир Путин, заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев 21 июля ТАСС.
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