И в чай, и в выпечку: чем заменить сахар?

Сахар можно смело назвать самым вредным продуктом. Но как полностью обойтись без него? Эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале рассказала о полезных сахарозаменителях — некоторые можно использовать даже для выпечки.
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