Чанпэн Чжао пожертвовал 1000 BNB жертвам землетрясений в Мьянме и Таиланде

Бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance и её ключевой акционер Чанпэн Чжао направил пожертвование в размере 500 BNB (примерно $598 000) в помощь жертвам землетрясения, произошедшего 28 марта на территории Мьянмы и Таиланда.
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