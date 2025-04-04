Чанпэн Чжао пожертвовал 1000 BNB жертвам землетрясений в Мьянме и Таиланде

Бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance и её ключевой акционер Чанпэн Чжао направил пожертвование в размере 500 BNB (примерно $598 000) в помощь жертвам землетрясения, произошедшего 28 марта на территории Мьянмы и Таиланда.