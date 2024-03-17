🤰🗳 В Крыму будущие и молодые мамы голосуют на президентских выборах, не покидая роддом В симферопольском роддоме №2 отдать голос за своего кандидата решили 32 женщины.
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🤰🗳 В Крыму будущие и молодые мамы голосуют на президентских выборах, не покидая роддом В симферопольском роддоме №2 отдать голос за своего кандидата решили 32 женщины.