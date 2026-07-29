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Audi A7 C7: какой мотор лучше не брать, а какой — золотой стандарт

Audi A7 C7: какой мотор лучше не брать, а какой — золотой стандарт

Ходовая частьТормозная системаСистема торможения на Audi A7 выполнена с запасом прочности. Даже в базовых версиях стоят передние диски диаметром 320 мм и толщиной 30 мм, а при установке нештатных колес больше 17 дюймов — 345×30 мм.

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