Audi A7 C7: какой мотор лучше не брать, а какой — золотой стандарт

Ходовая частьТормозная системаСистема торможения на Audi A7 выполнена с запасом прочности. Даже в базовых версиях стоят передние диски диаметром 320 мм и толщиной 30 мм, а при установке нештатных колес больше 17 дюймов — 345×30 мм.