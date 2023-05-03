«Дорожку себе стелет»: в Сети высмеяли попытки Гребенщикова переобуться и вернуться в Россию

Рок-музыкант Борис Гребенщиков осудил проведение СВО и еще в прошлом году покинул Россию. Теперь артист критикует не спецоперацию, а возникшую на Украине тягу к отмене русской культуры, правда, пользователи Сети не оценили такое «переобувание».