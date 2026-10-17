БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Третий кризис российского капитализма

Третий кризис российского капитализма

Капитализм охватывал Россию с конца 1980-х годов и после 1991 г. начал переборку и переработку производственных ресурсных активов, оставшихся после раздела СССР.

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