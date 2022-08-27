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Зенитовцы теряют очки и увеличивают отставание от лидера. Хорошо еще, что Бязров взял пенальти

Зенитовцы теряют очки и увеличивают отставание от лидера. Хорошо еще, что Бязров взял пенальти

Драматично складывался матч 2-й лиги между двумя петербургскими командами «Зенит-2» и «Звезда». Команда Владислава Радимова в случае победы могла догнать лидера – «Ленинградец», который сегодня обыграл «Енисей-2» и набрал 16 очков (после 7 игр).

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